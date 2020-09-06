مسئول سوداني: الفيضان هو الأضخم في التاريخ ونتوقع انخفاض منسوب المياه

قال عقيد الشرطة عبدالجليل عبد الرحيم، الناطق الرسمي باسم المجلس القومي للدفاع المدني السوداني ، إن ارتفاع منسوب مياة النيل بلغ مستويات قياسية، حيث تخطى 17.85 متر فوق سطح الأرض، بما يوافق 75 قدم.





وأضاف "عبد الرحيم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي ، مقدم "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأحد، أن أعلى مستوى بلغه ارتفاع منسوب مياه النيل فيما مضى 17.26؛ وبالتالي فإن الفيضان الحالي الذي تشهده السودان يعد الأعلى في التاريخ.





وتوقع الناطق الرسمي باسم المجلس القومي للدفاع المدني السوداني، انخفاض منسوب المياة في الأيام القليلة المقبلة، حيث انخفض ارتفاع مياة النيل عن سطح الأرض بمقدار 10 سم عند النقطة الحدودية في جنوب السودان.





وعن حجم الأضرار التي أحدثها الفيضان، أوضح المسؤول السوداني، أن ارتفاع منسوب مياة النيل أدى لخسارة 25 ألف منزل و5 آلاف من المواشي، وبلغ عدد المتضررين نصف مليون سوداني.







