ضبط 750 كيلو لحوم ودواجن مصنعة فاسدة داخل مطعم شهير بدمياط الجديدة

شنت مديرية أمن دمياط، بإشراف اللواء خالد إبراهيم، مدير أمن دمياط ، حملة مكبرة على الأسواق والمطاعم؛ لضبط اللحوم والدواجن غير الصالحة والفاسدة؛ حفاظًا على الصحة العامة للمواطن الدمياطى.





وأسفرت الحملة برئاسة المقدم أحمد عبدالباقي، رئيس مباحث التموين بدمياط والقوة المرافقة له، عن ضبط 750 كيلو من اللحوم والدواجن المصنعة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى والفاسدة، داخل أحد المطاعم الشهيرة بمدينة دمياط الجديدة.









كانت مباحث التموين، تلقت معلومات تفيد بقيام مطعم شهير بمدينة دمياط الجديدة، بتجهيز كمية كبيرة من الدواجن واللحوم المصنعة بغرض إعدادها بالمطعم وتقديمها كوجبات لرواد المطعم وهى غير صالحة للاستهلاك الآدمى.



