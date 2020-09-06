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محافظات

ضبط 750 كيلو لحوم ودواجن مصنعة فاسدة داخل مطعم شهير بدمياط الجديدة

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 09:28 م
مصنفات اللحوم الفاسدة
مصنفات اللحوم الفاسدة
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زينب الزغبي
شنت مديرية أمن دمياط، بإشراف اللواء خالد إبراهيم، مدير أمن دمياط  ، حملة مكبرة على الأسواق والمطاعم؛ لضبط اللحوم والدواجن غير الصالحة والفاسدة؛ حفاظًا على الصحة العامة للمواطن الدمياطى.

وأسفرت الحملة برئاسة المقدم أحمد عبدالباقي، رئيس مباحث التموين بدمياط والقوة المرافقة له، عن ضبط 750 كيلو من اللحوم والدواجن المصنعة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى والفاسدة، داخل أحد المطاعم الشهيرة بمدينة دمياط الجديدة.


كانت مباحث التموين، تلقت معلومات تفيد بقيام مطعم شهير بمدينة دمياط الجديدة، بتجهيز كمية كبيرة من الدواجن واللحوم المصنعة بغرض إعدادها بالمطعم وتقديمها كوجبات لرواد المطعم وهى غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

تم التحفظ على كمية اللحوم المضبوطة وتحرير المحضر رقم المحضر رقم  3891 جنح قسم دمياط الجديدة، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.

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تأتى الحملة، فى إطار زيادة المرور والرقابة من قبل مباحث التموين وتكثيف التفتيش علي محلات الجزارة والمطاعم لضبط الأطعمة والمواد الغذائية الفاسدة والغير صالحة  للوصول لغذاء آمن للمواطنين.

ضبط 750 كيلو لحوم ودواجن مصنعة فاسدة داخل مطعم شهير بدمياط الجديدة
ضبط 750 كيلو لحوم ودواجن مصنعة فاسدة داخل مطعم شهير بدمياط الجديدة
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