تحذير شديد اللهجة من حماية المستهلك لمروجي الأدوية عبر السوشيال ميديا ..فيديو

قال الدكتور أحمد سمير رئيس جهاز حماية المستهلك ، أن المرصد الإعلامي يعمل على رصد جميع الاعلانات المتواجدة علي وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالأدوية وغيرها .





وأضاف أحمد سمير خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور ، ان جهاز حماية المستهلك حول عدد من الصفحات التي تروج لبيع الادوية الي النيابة المختصة وهذا لانها تبيع الأدوية دون معرفة مصدرها .





أحمد سمير ، ان منذ فترة قمنا بضبط مصنع للادوية يعمل على تصنيع الادوية الغير صالحة للاستخدام . وأوضحعلى





وتابع : أن الصفحات الرسمية قمنا بالتأكيد عليها بعدم التعامل مع الأدوية مجهولة المصدر .



