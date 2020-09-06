AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تحذير شديد اللهجة من حماية المستهلك لمروجي الأدوية عبر السوشيال ميديا ..فيديو

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 09:51 م
أدوية مجهولة المصدر
أدوية مجهولة المصدر
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الدكتور أحمد سمير رئيس جهاز حماية المستهلك ، أن المرصد الإعلامي يعمل على رصد جميع الاعلانات المتواجدة علي وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالأدوية وغيرها .

وأضاف أحمد سمير خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور ، ان جهاز حماية المستهلك حول عدد من الصفحات التي تروج لبيع الادوية الي النيابة المختصة وهذا لانها تبيع الأدوية دون معرفة مصدرها .

وأوضح أحمد سمير ، ان منذ فترة قمنا بضبط مصنع للادوية يعمل على تصنيع الادوية الغير صالحة للاستخدام .

وتابع : أن الصفحات الرسمية قمنا بالتأكيد عليها بعدم التعامل مع الأدوية مجهولة المصدر .

واستكمل : أننا نعمل على المتابعة المستمرة ومراقبة الصفحات الرسمية والغير رسمية التي تروج الى الادوية وغيرها ونقوم بتوعية المواطنين .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الشباب وحماية المستهلك تتفقان على تلقي شكاوى المواطنين عبر الشاشات التفاعلية لمراكز الشباب

مش سر حربى.. حماية المستهلك: من حق المستهلك يعرف السعر عند الشراء.. فيديو

كشف حساب.. ماذا قدم جهاز حماية المستهلك للمواطنين في 6 أشهر؟

حماية المستهلك: إحالة 6 صفحات تروج وتبيع منتجات على الفيس بوك للنيابة العامة

ضبط 357 مخالفة| حماية المستهلك ينفذ 52 حملة متنوعة فى 17 محافظة

جهاز حماية المستهلك يحكم الرقابة على الأسواق ومصانع الأغذية غير المرخصة

ترشيحاتنا

منها رأس غارب.. الأرصاد: إغلاق العديد من الطرق بسبب الأمطار الغزيرة ..فيديو

بشورت أصفر.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار بمهرجان البندقية السينمائي

دعابة.. كيف تورط حسن مصطفى في الإساءة للرئيس الراحل حسنى مبارك ..فيديو

أخبار الزمالك| الكشف عن حجم إصابة ساسي .. وشوبير يتقدم ببلاغ ضد أسامة حسن

بعد الكشف عن سبب عدم زواجها.. 10 صور لـ منة شلبى تثير الجدل.. شاهد

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت البرقوق يوميا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمره 9 سنوات.. صبي تجاهل وخزة إبرة فتسببت له في مرض خطير

تعرف على وصفة البنجر لعلاج فقر الدم

شاهد.. لحظة اشتعال طائرة في الهواء.. والذعر يصيب الركاب