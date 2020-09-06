شاهد .. معمرة تحتفل بعيد ميلاد الـ 104 في دار رعاية فرنسية

احتفلت معمرة الفرنسية بعيد ميلادها الـ 104 بالموسيقى والرقص، في مشهد يتم عن حبها للحياة.

وبحسب ما نشرته وكالة رويترز، تم الاحتفال بعيد ميلاد السيدة المعمرة بتورتة كبيرة وبعزف الموسيقية والرقص حولها، بعد إتمامها 104 سنة.

وذكرت الوكالة أن السيدة المعمرة التي تدعى ماري جوسبا ، احتفلت بعيد ميلادها في دار رعاية.

وكان عيد الميلاد السيدة المعمرة، فرصة للعاملين بدار الرعاية للاستمتاع بالاجواء الاحتفالية، حيث قالت أحد القائمات على دار الرعاية أن الحياة تمضي لذا العاملون بالدار يرتبون كل شئ لإقامة هذه الحافلات للمقيمين بالدار.

وأشارت الوكالة أن العاملين بدار الرعاية يقومون بأفضل النشاطات للاحتفال بأعياد الميلاد المقيمين بدار الرعاية.



