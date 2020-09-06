AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

شاهد .. معمرة تحتفل بعيد ميلاد الـ 104 في دار رعاية فرنسية

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 09:53 م
صدى البلد
Advertisements
احمد شريف

احتفلت معمرة  الفرنسية بعيد ميلادها الـ 104 بالموسيقى والرقص، في مشهد يتم عن حبها للحياة.


وبحسب ما نشرته وكالة رويترز، تم الاحتفال بعيد ميلاد السيدة المعمرة بتورتة كبيرة  وبعزف الموسيقية والرقص حولها، بعد إتمامها 104 سنة.


وذكرت الوكالة أن السيدة المعمرة التي  تدعى ماري جوسبا ، احتفلت بعيد ميلادها في دار رعاية.


وكان عيد الميلاد السيدة المعمرة، فرصة للعاملين بدار الرعاية للاستمتاع بالاجواء الاحتفالية، حيث قالت أحد القائمات على دار الرعاية أن الحياة تمضي لذا العاملون بالدار يرتبون كل شئ لإقامة هذه الحافلات للمقيمين بالدار.


وأشارت الوكالة أن العاملين بدار الرعاية يقومون بأفضل النشاطات للاحتفال بأعياد الميلاد المقيمين بدار الرعاية. 



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برفقة زوجها وأصدقائها.. شيماء سيف تنشر صورة جديدة عبر إنستجرام

لديها 48 حفيدًا و200 من أبناء الأحفاد.. أكبر معمرة أمريكية تحتفل بعيد ميلادها الـ116

عاصرت حربين عالميتين وجائحتين.. معمرة تحتفل بعيد ميلادها الـ103 وهذه نصيحتها

أحتفل بعيد ميلادي.. مفتي الديار: لا شبهة في ذلك طالما في حدود المباح شرعا.. فيديو

ترشيحاتنا

متحدث النيابة الإدارية: إحالة المستشارة نهى الإمام للمعاش ليست عقوبة

بيان عاجل من الشرطة الكويتية بشأن واقعة الاعتداء على مصري

شاهد.. لحظة اشتعال طائرة في الهواء.. والذعر يصيب الركاب

جمال يوسف بعد إعلان إصابته بالسرطان: محمد صبحي عرض علي العلاج بالخارج

دعاء الفرج قبل صلاة الفجر.. 10 أدعية تخلصك من كل الهموم

الجيش التونسي يعلن استهداف سيارات مشبوهة قادمة من ليبيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمره 9 سنوات.. صبي تجاهل وخزة إبرة فتسببت له في مرض خطير

تعرف على وصفة البنجر لعلاج فقر الدم

شاهد.. لحظة اشتعال طائرة في الهواء.. والذعر يصيب الركاب