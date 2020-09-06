منها رأس غارب.. الأرصاد: إغلاق العديد من الطرق بسبب الأمطار الغزيرة ..فيديو

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك توقعات أصدرتها الهيئة بسقوط أمطار منذ الأسبوع الماضي.





وأضافت الدكتورة إيمان شاكر، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن الأمطار الغزيرة بدأت تتساقط على منطقة كاترين تحديدًا من يوم الإثنين الماضي.





وتابعت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأمطار المستمرة شكلت سيلا خفيفا ببعض الأودية في كاترين.





وأوضحت الدكتورة إيمان شاكر، أنه منذ أمس زادت الأمطار الغزيرة، وكانت على عدة مناطق متفرقة من الجمهورية.





وأشارت إلى إغلاق العديد من الطرق ومنها طريق مدينة رأس غارب، موضحة أن اليوم شهد أيضا سقوط أمطار فى بعض المناطق أيضًا.



