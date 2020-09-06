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فن

محمد قبلاوى: مهرجان مالمو السينمائي بدون نجوم عرب أو مصريين هذا العام

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 10:11 م
صدى البلد
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نبيل العدوي
اكد المخرج الفلسطينى الكبير محمد قبلاوى مؤسس ورئيس مهرجان مالمو للسينما العربية ان الدورة العاشرة هذا العام من المهرجان ستكون دورة استثنائية، حيث تقام  فى ظل ظروف صعبة وهى انتشار فيروس كورونا الذى اثر على العديد من المهرجانات وكان السبب فى تأجيلها. 

واضاف قبلاوى خلال حواره مع النجمة مادلين طبر فى برنامج "حلوة يا دنيا" عبر سكايب ان المهرجان سيقام وسط اجراءات احترازية شديدة حيث لن يسمح الا بدخول 50 شخصا فقط قاعة العرض السينمائى التى تعرض عروض المهرجان مما سيستدعى زيادة عدد العروض لاستيعاب الجمهور فى حين ان اللقاءات مع مخرجى هذه الافلام ستتم عبر الاسكايب. 

واوضح قبلاوي ان ادارة المهرجان هذا العام اختارت الفيلم المغربى "آدم" ليكون فيلم الافتتاح وهو انتاج مشترك بين المغرب وفرنسا وبلجيكا ومن اخراج مريم توازنى ومأخوذ عن قصة واقعية. 

وقال قبلاوى ان العرض الاول للفيلم كان فى مسابقة "نظرة ما" بمهرجان كان عام 2019 ونال عدة جوائز منها جائزتى التصوير والمونتاج من مهرجان قرطاج والنجمة البرونزية من مهرجان الجونة السينمائى، واختيار هذا الفيلم استمرارا لتشجيع المهرجان للسينما النسائيةالتى تناقش همم واحلام وقضايا المرأة. 

واكد ان المهرجان سينقصه هذا العام حضور النجوم العرب والمصريين على السجادة الحمراء بعد ان منعت الحكومة السويدية التجمعات الكبيرة كما منعت الحصول على تأشيرات حتى 31 اكتوبر فى حين ان المهرجان سيقام خلال الفترة من 8 الى 13 اكتوبر.
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