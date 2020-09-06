ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت البرقوق يوميا

2. قد يساعد في تحسين صحة العين حيث يحتوي هذه الفاكهة النضرة على فيتامين C وبيتا كاروتين المعروفين بفائدتهما في الحفاظ على صحة العين ومنع التنكس البقعي المرتبط بالعمر وإعتام عدسة العين. في الواقع ، يتكون البرقوق من الكاروتينات واللوتين والزياكسانثين التي توفر الحماية ضد الآثار الضارة للأشعة فوق البنفسجية.





3. صديقة للقلب