AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت البرقوق يوميا

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 11:04 م
البرقوق
البرقوق
Advertisements
ريهام قدري

يعد البرقوق فاكهة محملة بمجموعة متنوعة من المكونات الصحية والفيتامينات والمعادن. إنها مصدر قوة لفيتامين أ وفيتامين ج وحمض الفوليك وفيتامين ك وفيتامين ب 1 والمعادن مثل المغنيسيوم والفوسفور والزنك والكالسيوم والزنك والفلورايد والبوتاسيوم. كما أنها توفر الألياف الغذائية وتوفر سعرات حرارية منخفضة دون أي دهون ضارة.
 
فيما يلي بعض فوائد البرقوق التي ستقنعك بإضافة المزيد من البرقوق في نظامك الغذائي اليومي وفقا لـ food.ndtv.

 1. قد يساعد في تعزيز الهضم يعد البرقوق  مصدرًا جيدًا للألياف الغذائية ، بالإضافة إلى مكونات مثل السوربيتول والإيزاتين التي تساعد في تنظيم الجهاز الهضمي. لهذين المكونين تأثير ملين يشجعان على إفراز السوائل في الأمعاء ويعززان التنظيف الفعال للفضلات. بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الإمساك ، يُقال إن البرقوق أو البرقوق المجفف من أفضل العلاجات.

2. قد يساعد في تحسين صحة العين حيث يحتوي هذه الفاكهة النضرة على فيتامين C وبيتا كاروتين المعروفين بفائدتهما في الحفاظ على صحة العين ومنع التنكس البقعي المرتبط بالعمر وإعتام عدسة العين. في الواقع ، يتكون البرقوق من الكاروتينات واللوتين والزياكسانثين التي توفر الحماية ضد الآثار الضارة للأشعة فوق البنفسجية.

3. صديقة للقلب
من المعروف أن تناول الخوخ المجفف بانتظام أو الأوبخارى قد يساعد في تعزيز سيولة الدم في الشرايين. يساعد هذا التأثير في حماية قلبك من مشاكل مختلفة مثل السكتة القلبية والسكتة الدماغية والأمراض القلبية الأخرى.
 
4. يقوي المناعة
قد يساعد محتوى فيتامين سي العالي في تقوية جهاز المناعة. هذا الفيتامين مسؤول عن بناء مقاومة الجسم للعدوى والالتهابات.

5. يحسن الدورة الدموية
يحتوي البرقوق أو الأوبخارى على فيتامين K والبوتاسيوم اللذين لهما القدرة على امتصاص الحديد في الجسم. تحتوي هذه الثمار على كمية كافية من الحديد والنحاس يساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء ، مما يساعد في تنقية الدم وتنقية الدورة الدموية.

6. غني بمضادات الأكسدة
يحتوي البرقوق أو الأوبخارا على كميات عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد على منع الأضرار التي تسببها الجذور الحرة في الجسم. تحمي الفينولات الموجودة فيها الخلايا العصبية وأغشية الخلايا من أي إصابات ناجمة عن الإجهاد التأكسدي.


7. صديقة للجلد
يساعد فيتامين سي الموجود في البرقوق مع مضادات الأكسدة الأخرى في الحفاظ على نضارة البشرة وشبابها وإشراقها. هناك العديد من الدراسات التي ربطت بين ارتفاع محتوى فيتامين سي وتقليل مخاطر ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد على الجلد.

 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تسهل الشفاء.. ٧ أنواع من الفاكهة مفيدة لمرضى السرطان أثناء وبعد العلاج

١١ فائدة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من عصير الجزر يوميا؟

فوائد الجرجير لـ القلب و الأعصاب و الشعر

فوائد الكريز سحرية لمرضى السكر والحامل

ترشيحاتنا

الزمالك وصيفا.. ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم

حسن مصطفى يكشف سبب دعوة حسن حمدي والخطيب لحضور قرعة بطولة العالم لليد

أخبار الزمالك| الكشف عن حجم إصابة ساسي .. وشوبير يتقدم ببلاغ ضد أسامة حسن

محاولة اغتيال إمام الحرم المكي.. ورب البيت ينجيه بأعجوبة.. صور

أحمد موسى عن مخالفات البناء: ليه نقابة المهندسين تاخد مليارات من المواطنين؟ ..فيديو

فضل الذكر بعد صلاة الفجر.. يمنحك أجر حجة وعمرة بهذه الطريقة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمره 9 سنوات.. صبي تجاهل وخزة إبرة فتسببت له في مرض خطير

تعرف على وصفة البنجر لعلاج فقر الدم

شاهد.. لحظة اشتعال طائرة في الهواء.. والذعر يصيب الركاب