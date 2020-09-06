ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت البرقوق يوميا

يعد البرقوق فاكهة محملة بمجموعة متنوعة من المكونات الصحية والفيتامينات والمعادن. إنها مصدر قوة لفيتامين أ وفيتامين ج وحمض الفوليك وفيتامين ك وفيتامين ب 1 والمعادن مثل المغنيسيوم والفوسفور والزنك والكالسيوم والزنك والفلورايد والبوتاسيوم. كما أنها توفر الألياف الغذائية وتوفر سعرات حرارية منخفضة دون أي دهون ضارة.
فيما يلي بعض فوائد البرقوق التي ستقنعك بإضافة المزيد من البرقوق في نظامك الغذائي اليومي وفقا لـ food.ndtv.
1. قد يساعد في تعزيز الهضم يعد البرقوق مصدرًا جيدًا للألياف الغذائية ، بالإضافة إلى مكونات مثل السوربيتول والإيزاتين التي تساعد في تنظيم الجهاز الهضمي. لهذين المكونين تأثير ملين يشجعان على إفراز السوائل في الأمعاء ويعززان التنظيف الفعال للفضلات. بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الإمساك ، يُقال إن البرقوق أو البرقوق المجفف من أفضل العلاجات.
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2. قد يساعد في تحسين صحة العين حيث يحتوي هذه الفاكهة النضرة على فيتامين C وبيتا كاروتين المعروفين بفائدتهما في الحفاظ على صحة العين ومنع التنكس البقعي المرتبط بالعمر وإعتام عدسة العين. في الواقع ، يتكون البرقوق من الكاروتينات واللوتين والزياكسانثين التي توفر الحماية ضد الآثار الضارة للأشعة فوق البنفسجية.
3. صديقة للقلب
من المعروف أن تناول الخوخ المجفف بانتظام أو الأوبخارى قد يساعد في تعزيز سيولة الدم في الشرايين. يساعد هذا التأثير في حماية قلبك من مشاكل مختلفة مثل السكتة القلبية والسكتة الدماغية والأمراض القلبية الأخرى.
4. يقوي المناعة
قد يساعد محتوى فيتامين سي العالي في تقوية جهاز المناعة. هذا الفيتامين مسؤول عن بناء مقاومة الجسم للعدوى والالتهابات.
5. يحسن الدورة الدموية
يحتوي البرقوق أو الأوبخارى على فيتامين K والبوتاسيوم اللذين لهما القدرة على امتصاص الحديد في الجسم. تحتوي هذه الثمار على كمية كافية من الحديد والنحاس يساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء ، مما يساعد في تنقية الدم وتنقية الدورة الدموية.
6. غني بمضادات الأكسدة
يحتوي البرقوق أو الأوبخارا على كميات عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد على منع الأضرار التي تسببها الجذور الحرة في الجسم. تحمي الفينولات الموجودة فيها الخلايا العصبية وأغشية الخلايا من أي إصابات ناجمة عن الإجهاد التأكسدي.
7. صديقة للجلد
يساعد فيتامين سي الموجود في البرقوق مع مضادات الأكسدة الأخرى في الحفاظ على نضارة البشرة وشبابها وإشراقها. هناك العديد من الدراسات التي ربطت بين ارتفاع محتوى فيتامين سي وتقليل مخاطر ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد على الجلد.