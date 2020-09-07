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حوادث

المستشار كرسوع أمينا عاما.. تشكيل الأمانة العامة والمكتب الفنى لمجلس الدولة

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 07:01 ص
المستشار طه كرسوع
المستشار طه كرسوع
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كتب محمد زهير
اعتمد المجلس الخاص بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين الحركة العامة القضائية الجديدة لعام 2020- 2021 ، على أن يتم تجديد الثقة للمستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة أمينا عاما .

جاء التشكيل للأمانة العامة، المستشار طه عبده كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة، المستشار اليمانى عبد النبى يمانى الأمين العام المساعد لشئون الاعضاء والمجلس الخاص، والمستشار محمد حمدى غيث الأمين العام المساعد لشئون الفروع.

اما تشكيل المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة، المستشار تامر عزت والمستشار أحمد إبراهيم والمستشار فادى شوفى والمستشار اسر السيد والمستشار احمد سيد، والمستشار أحمد عبد الحليم غنيم والمستشار محمد على والمستشار محمد سليمان .

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