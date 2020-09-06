بإطلالة شبابية روجينا تبهر متابعيها بالجينز والجمهور: يا عمري

وظهرت روجينا بإطلالة كاجول أنيقة ببنطلون جينز باللون الازرق الفاتح علي بلوزة بيضاء أنيقة قصيرة على خصرها، ونسقت تسريحة شعر مبهرة بخصلات متناثرة علي وجهها.









واعتمدت روجينا علي مكياج بسيط وانيق باللون البني الفاتح ورسم للعين والحواجب ، كما اعتمدت على إطلالاتها الشبابية اكسسورات مختلفة على رقبتها .





والتقطت روجينا الصور بطرق مختلفة أبرزت كامل إطلالاتها ومكياجها ، وانهالت عليها التعليقات مجرد نشرها للصورة، وكانت ابرز التعليقات على صورتها " ياعمري " وهي الكلمة التي اشتهرت بها مؤخرا في ظهورها بمسلسل البرنس برمضان 2020