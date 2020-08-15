AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بالجنيه.. تعرف على سعر وماركة جاكيت روجينا فى أحدث جلسة تصوير

السبت 15/أغسطس/2020 - 07:49 ص
روجينا
روجينا
Advertisements
هاجر هانئ
حرصت الفنانة روجينا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام، بصورة جديدة لها من احدث جلسة تصوير لصالح إحدي المجلات.

تألقت روجينا فى الصورة بإطلالة غير تقليدية من اختيار الاستايلست إسلام متولي، حيث ارتدت جاكيت طويل ذا أكمام طويلة و يشبه الفستان واتسم التصميم بأنه مصنوع من الحامة الجلد مما زاد من أناقتها.

اقرأ أيضا ..

وقد  حمل جاكيت روجينا فى أحدث جلسة تصوير توقيع tiyi، فيما بلت تكلفة التصميم 3049 جنيها، وأكملت روجينا إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارت التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت روجينا على خصلات شعرها الانسيابى المنسدل، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها وإطلالتها أيضا.


بالجنيه.. تعرف على سعر وماركة جاكيت روجينا فى أحدث جلسة تصوير
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعر صادم لجاكيت ديالا مكي في أحدث إطلالتها

روجينا تتألق في أحدث جلسة تصوير لها.. شاهد

روجينا تبهر جمهورها بصور من أحدث جلسة تصوير لها.. شاهد

بملابس عصرية.. بسمة تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

بملابس أنيقة .. لطيفة تخطف الأنظار فى جلسة تصوير جديدة.. شاهد

أيهما أجمل؟.. لطيفة تتألق فى أحدث جلسة تصوير بثلاثة إطلالات مختلفة.. صور

ترشيحاتنا

هل العظم من طعام الجن ؟ أزهري يوضح ما ورد عن النبي فيه.. فيديو

جمعية أولياء الأمور: المدارس الخاصة لا تلتزم بقرارات الوزارة بشأن المصروفات الدراسية

آسر ياسين ناعيا شويكار: من أجمل الشخصيات التي قابلتها

الحقونا.. أم وبناتها يستغيثون من شرفة منزلهن بالإسكندرية بعد اعتداء بلطجية | فيديو

فتاة ترقص على طائرة وتستفز ركابها.. وإجراء صارم ضدها | فيديو

حكم فيفا انتصار للأهلي.. محامي كهربا: نقاضي الزمالك مدنيًا وجنائيًا ورياضيًا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالجنيه.. تعرف على سعر وماركة جاكيت روجينا فى أحدث جلسة تصوير

جريحًا غريقًا حريقًا.. انتشال جثة شهيد لقمة العيش من البحر داخل سيارته بعد 10 أيام من انفجار بيروت

الحقونا.. أم وبناتها يستغيثون من شرفة منزلهن بالإسكندرية بعد اعتداء بلطجية | فيديو