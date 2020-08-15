بالجنيه.. تعرف على سعر وماركة جاكيت روجينا فى أحدث جلسة تصوير

حرصت الفنانة روجينا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام، بصورة جديدة لها من احدث جلسة تصوير لصالح إحدي المجلات.
تألقت روجينا فى الصورة بإطلالة غير تقليدية من اختيار الاستايلست إسلام متولي، حيث ارتدت جاكيت طويل ذا أكمام طويلة و يشبه الفستان واتسم التصميم بأنه مصنوع من الحامة الجلد مما زاد من أناقتها.
اقرأ أيضا ..
وقد حمل جاكيت روجينا فى أحدث جلسة تصوير توقيع tiyi، فيما بلت تكلفة التصميم 3049 جنيها، وأكملت روجينا إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارت التي منحتها إطلالة متكاملة.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت روجينا على خصلات شعرها الانسيابى المنسدل، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها وإطلالتها أيضا.
View this post on Instagram
@SoulArabiaOfficial , Editor-in-Chief, Interview: Sultan Abu Tair (@sultanabutair) Producer: Marwa Yehia @marwaysaad), Stylist: Islam Mitwally (@islam.mitwally), Photographer: Mahmoud El Behiry (@mahmoud_el_behiry), Retoucher: Romario Maher (@romario.maher.re), Videographer: Islam Hisham (@islamhisham1), Video Editor: Adham Abu Taleb (@adhamabutaleb), Makeup Artist: Dina Ragheb (@dinaragheb), Hair Dresser: Yousef Al Ashkar (@yousefalashkar), Dress: @tiyi.official @annemariekirollos Location: El Castilo (@elcastilloevents), Production: Three Sixty Mena (@threesixtymena). #SoulArabia #SoulArabiaXROGENA #سول_العربية