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مرأة

بالجلد البني القصير.. روجينا تتألق بإطلالة على أحدث صيحات الموضة

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 05:59 م
روجينا
روجينا
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حياة عبد العزيز
حرصت الفنانة روجينا على مشاركة متابعيها بأحدث جلسة تصوير خضعت لها بعدسة المصور محمود البحيري، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت روجينا بإطلالة جديدة من نوعها، مرتدية فستان باللون البني بتصميم الجلد، قصير فوق الركبة، وجاءت الأكمام على أحدث صيحات الموضة.

ووضعت المكياج بلمسات دينا راغب خبيرة التجميل، حيث اختارت الألوان الترابية التي تتناسب مع إطلالتها، ففضلت اللون البني في الشفاه مع رسم الحواجب باللون البني الداكن.

واعتمدت على تسريحة شعر أنيقة تكشف عن جمال ملامحها، فظهرت بالشعر الملموم للخلف مع تركه منسدلا بطريقة ناعمة.

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