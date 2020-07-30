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فن

بإطلالة جذابة.. روجينا تهنئ متابعيها بعيد الأضحى

الخميس 30/يوليه/2020 - 06:18 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
حرصت الفنانة روجينا على تهنئة جمهورها بعيد الأضحى المبارك .

حيث نشرت روجينا صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام .

وظهرت روجينا بإطلالة وعلقت على الصورة قائلة:"عيد اضحى مبارك".

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وآخر أعمال الفنانة روجينا مسلسل البرنس بطولة محمد رمضان وأحمد زاهر وإدوارد والفنانة سلوى عثمان.  

المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين
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