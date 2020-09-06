أول تعليق من أوباما بعد فوز الزمالك على طلائع الجيش ... شاهد

نشر يوسف أوباما لاعب نادى الزمالك عدة صور له من مباراة الفريق مع طلائع الجيش وجاء ذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك ".
وعلق أوباما قائلا: " الحمد الله "وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالآتي:
- دائما شايفك لاعب كبير بس لازم إشارة الكابتن تخليك كابتن نادي الزمالك بجد.
- مبروك علينا النصر يا زملكاوية.
- ايوة حطها بقي اوباااااااا اما جوووووول إنما للصبر حدود يازمالك نفس الهدف عبدالله وأوباما.
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وعلق أوباما قائلا: " الحمد الله "وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالآتي:
- دائما شايفك لاعب كبير بس لازم إشارة الكابتن تخليك كابتن نادي الزمالك بجد.
- مبروك علينا النصر يا زملكاوية.
- ايوة حطها بقي اوباااااااا اما جوووووول إنما للصبر حدود يازمالك نفس الهدف عبدالله وأوباما.
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وانتهت مباراة الزمالك وطلائع الجيش بفوز الفريق الأبيض بهدف نظيف، في المواجهة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري الممتاز.