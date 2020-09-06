أول تعليق من أوباما بعد فوز الزمالك على طلائع الجيش ... شاهد

وانتهت مباراة الزمالك وطلائع الجيش بفوز الفريق الأبيض بهدف نظيف، في المواجهة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري الممتاز.



















