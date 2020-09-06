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رياضة

أول تعليق من أوباما بعد فوز الزمالك على طلائع الجيش ... شاهد

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 11:02 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر يوسف أوباما لاعب نادى الزمالك عدة صور له من مباراة الفريق مع طلائع الجيش وجاء ذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك ".


وعلق أوباما قائلا: " الحمد الله "وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالآتي:





- دائما شايفك لاعب كبير بس لازم إشارة الكابتن تخليك كابتن نادي الزمالك بجد.



- مبروك علينا النصر يا زملكاوية. 



- ايوة حطها بقي اوباااااااا اما جوووووول إنما للصبر حدود يازمالك نفس الهدف عبدالله وأوباما.



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وانتهت مباراة الزمالك وطلائع الجيش بفوز الفريق الأبيض بهدف نظيف، في المواجهة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 25  من بطولة الدوري الممتاز.









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