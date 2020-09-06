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أخبار العالم

خلال 24 ساعة.. دولة عربية تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 10:57 م
اصابات كورونا
اصابات كورونا
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محمود نوفل
أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل رقم قياسي في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، حيث بلغ عدد الإصابات 2234 حالة جديدة.


وذكرت الصحة المغربية أن إجمالي الإصابات بــ كوفيد 19 منذ مارس وحتي الآن داخل البلاد بلغ 72 ألفا و394 حالة، بينما تماثل 55 ألفا و274 مصابا للشفاء.


وأفادت الصحة المغربية أن حصيلة الوفيات في المملكة ارتفعت إلى 1361 بعد تسجيل 32 وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. 


ويُشار الي أن منحنى الإصابات بفيروس كورونا المستجد شهد ارتفاعا بحصيلة تفوق ألف إصابة جديدة يوميًا منذ مطلع أغسطس.

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