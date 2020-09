شاهد.. إقصاء دجوكوفيتش من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بسبب تصرف غير رياضي

ودع الصربي نوفاك دجوكوفيتش بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، آخر بطولات الجراند سلام، بإقصائه من قبل حكم المباراة بسبب سلوك غير رياضي.

دجوكوفيتش كان يواجه الإسباني بابلو كارينا بوستا في الدور الرابع، وبعد خسارته للمجموعة الأولى، قام بضرب الكرة بغير قصد، لتصطدم بمراقبة للمباراة، والتي سقطت على الأرض.

وحاول دجوكوفيتش الاعتذار لكن دون فائدة، ليتم إقصائه من البطولة بسبب قيامه بسلوك غير رياضي.

يذكر أن دجوكوفيتش قد توج بالبطولة 3 مرات من قبل، وهو المصنف الأول عالميًا في اللعبة.

HOLY CRAP. Djokovic defaulted after he inadvertently hits a ball and strikes a line judge in the neck. She had to leave. pic.twitter.com/BECdydrKFw