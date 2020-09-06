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أخبار البلد

موسكو تسجل 14 وفاة جديدة بكورونا ليبلغ الإجمالي 4905 وفيات

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 11:03 م
صدى البلد
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أ ش أ
سجلت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأحد، 14 حالة وفاة جديدة من بين المصابين بفيروس كورونا في العاصمة موسكو، مقابل 13 حالة وفاة في اليوم السابق، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4905 حالات.

وذكر مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا، في بيان نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "تُوفي في موسكو 14 شخصًا تم تأكيد إصابتهم بالالتهاب الرئوي وخضعوا لفحوص أثبتت إيجابية إصابتهم بفيروس كورونا".

وأعلن المركز، اليوم، تسجيل 5195 إصابة جديدة بالفيروس في عموم روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و255 ألفًا و5 إصابات.

وأوضح المركز أن الإصابات الجديدة سُجلت في 84 منطقة روسية، مشيرًا إلى تسجيل 620 إصابة من الإصابات الجديدة في موسكو، و167 إصابة في ضواحيها، و192 إصابة في مدينة سانت بطرسبرج.
وأضاف المركز أنه تم تسجيل 61 حالة وفاة جديدة، ليصل الإجمالي إلى 17 ألفًا و820 شخصًا، لافتًا إلى أن 2823 شخصًا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم روسيا إلى 840 ألفًا و949 شخصًا.

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