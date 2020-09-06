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محافظ البحر الأحمر: السيول فوق المتوسط.. وفتح جميع الطرق باستثناء الشيخ فضل - قنا.. فيديو

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 11:26 م
محافظ البحر الأحمر
محافظ البحر الأحمر
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حمزة شعيب
كشف عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، عن تفاصيل تعرض بعض المناطق للسيول أمس، السبت.

وقال "حنفي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة "صدى البلد"، «هيئة الطرق والكباري توجهت إلى الطرق المتضررة، وجارٍ إعادة تشغيل سوهاج خلال 3 أيام»، مشيرا إلى أن طريق القصير لم يتضرر وتمت إعادة فتح الطريق.

وتابع محافظ البحر الأحمر «تم إخلاء طريق “الشيخ فضل – قنا” من السيارات وتم إغلاق محطة بنزين متواجدة عليه، وسيتم مراجعته بالكامل حتى الكيلو 109»، معلقا: «جميع الطرق تعمل باستثناء طريق الشيخ فضل قنا».

وأكد عدم حدوث أي إصابات بسبب السيول، معلقا «السيول كانت فوق المتوسط وليست شديدة».

وأشار إلى أن المحافظة تجري تجارب محاكاة على أسلوب مواجهة السيول طوال السنة.
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