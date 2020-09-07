جمال يوسف بعد إعلان إصابته بالسرطان: محمد صبحي عرض علي العلاج بالخارج

كشف الفنان جمال يوسف، عن تطورات حالته الصحية بعد إصابته بسرطان البلعوم، ومثوله للعلاج في الفترة الماضية، موجهًا الشكر لـ" صدى البلد" على الاهتمام والسؤال.





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وقال الفنان جمال يوسف، خلال تسجيل صوتى خاص لـ"صدى البلد"، أتوجه بالشكر للفنان الكبير محمد صبحى الذي عرض على طبيبى الخاص العلاج بالخارج.

وتابع الفنان جمال يوسف، "أعانى من ورم في البلعوم والغدد الليمفاوية، وقد خضعت لجلسات الكيماوي خلال الفترة الماضية، وأتوجه بالشكر للدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية على وقوفه إلى جانبي، كما أشكر عددا كبيرا من زملائي".





وأضاف الفنان جمال يوسف "كما سألت عنى وفاء عامر، نشوى مصطفى، حنان سليمان، المخرج تامر حمزة، وغيرهم كثير".



وأكد الفنان جمال يوسف "لا أخشى الموت، ولكنى أخشى لقاء ربي، وأتمنى أن يرضى عني ويراضيني، وشكرا جزيلا لكل الدعوات الصادقة التي تصلني منذ الإعلان عن حالتى".



