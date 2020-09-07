AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

من داخل الجيم.. رامى صبرى يشارك الجمهور صورة جديدة له... شاهد

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 12:05 ص
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
نشر الفنان رامي صبري صورة له من داخل الجيم وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام .

تفاعل معة عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالاتى :

مالك الجيم - منور يافنان - انا حياتى مش تمام يافنان ههههه


اقرا ايضا :
أغنية "خطيرة" لـ رامي صبري تحصد 3.4 مليون مشاهدة.. فيديو

ويذكر أن أغنية "حياتي مش تمام" لـ الفنان رامي صبري حققت نجاحا كبيرا جدًا منذ طرحها عبر قناة "يوتيوب"، وجميع مواقع التواصل الاجتماعي.


اقرأ أيضا: رامى صبري يستمتع بعطلته الصيفية بصحبة أصدقائه


وتخطت الأغنية حاجز الـ 10 ملايين مشاهدة بعد شهرين من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".

View this post on Instagram

✌️

A post shared by Ramy Sabry (@ramysabry8) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رامى صبرى يحتفل بوصول عدد مشاهدات أغنيته "غريب الحب" إلى ٥ ملايين مشاهدة

متابعة تعترف لـ رامى صبري: أنا بحبك

رامي صبري يشارك كواليس بوستر عمله القادم

رامي صبري ينشر صورة جديدة من الإجازة الصيفية

رامي صبري وزوجته يشعلان إنستجرام بصورة جديدة

رامى صبرى يشارك جمهوره مقطع من أغنيته "حياتي مش تمام"

ترشيحاتنا

نادر شوقي: الأهلي لم يطلب عودة أكرم توفيق وأحمد ريان مرشحا للعودة للأحمر

والله ما هتاخد كارنيهي .. لإحالتها للمعاش والمحاكمة الجنائية .. القصة الكاملة للمستشارة نهى الإمام سيدة المحكمة

أخبار الفن.. رسالة مؤثرة من جمال يوسف بعد إصابته بالسرطان.. ليلى علوي تشعل الساحل الشمالي

رئيس الوزراء يتابع جهود إغاثة السودان.. 184 طنا و3000 كرتونة منتجات ومواد غذائية مختلفة

أحمد موسى عن مخالفات البناء: ليه نقابة المهندسين تاخد مليارات من المواطنين؟ ..فيديو

الفنان أيمن عزب يوضح سبب وفاة والده

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشورت أصفر.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار بمهرجان البندقية السينمائي

بإطلالة شبابية روجينا تبهر متابعيها بالجينز والجمهور: يا عمري

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت البرقوق يوميا