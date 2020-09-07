من داخل الجيم.. رامى صبرى يشارك الجمهور صورة جديدة له... شاهد

نشر الفنان رامي صبري صورة له من داخل الجيم وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام .
تفاعل معة عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالاتى :
مالك الجيم - منور يافنان - انا حياتى مش تمام يافنان ههههه
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أغنية "خطيرة" لـ رامي صبري تحصد 3.4 مليون مشاهدة.. فيديو
ويذكر أن أغنية "حياتي مش تمام" لـ الفنان رامي صبري حققت نجاحا كبيرا جدًا منذ طرحها عبر قناة "يوتيوب"، وجميع مواقع التواصل الاجتماعي.
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وتخطت الأغنية حاجز الـ 10 ملايين مشاهدة بعد شهرين من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".
تفاعل معة عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالاتى :
مالك الجيم - منور يافنان - انا حياتى مش تمام يافنان ههههه
اقرا ايضا :
أغنية "خطيرة" لـ رامي صبري تحصد 3.4 مليون مشاهدة.. فيديو
ويذكر أن أغنية "حياتي مش تمام" لـ الفنان رامي صبري حققت نجاحا كبيرا جدًا منذ طرحها عبر قناة "يوتيوب"، وجميع مواقع التواصل الاجتماعي.
اقرأ أيضا: رامى صبري يستمتع بعطلته الصيفية بصحبة أصدقائه
وتخطت الأغنية حاجز الـ 10 ملايين مشاهدة بعد شهرين من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".