برلماني: العمل بالغاز الطبيعي لا ينطبق على السيارات الملاكي

أكد اللواء سعيد طعيمة عضو مجلس النواب، أن الجهود المبذولة من جانب الحكومة لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للسيارات والمركبات يتطلب أولًا توفير البنية التحتية اللازمة لتشغيل المحطات التي تعمل بالغاز.





وأضاف في تصريحات خاصة أن هذا الأمر ينطبق على سيارات الأجرة وليس الملاكي، و بالتالي الأمر يتطلب توفير احتياجاتهم تجنبا للتزاحم أمام المحطات، مضيفا: " لا شك الغاز ارخص كثيرا و يوفر اموال للمواطنين والدولة".





وأشار اللواء سعيد طعيمة عضو مجلس النواب إلى أن المشروع يدعم فكرة البيئة النظيفة، مشيرا إلى أن التجربة في ٧ محافظات ستحدد أوجه القصور، موضحا أن إتاحة الحكومة أنظمة تقسيط بدون مقدم أو فوائد يساعد المواطنين.





كانت الحكومة قد أعلنت انها تتيح أنظمة تقسيط بدون مقدم أو فوائد لتحويل السيارات للغاز.. و اكد وزير البترول المهندس طارق الملا انه يوفر للمواطن 1200 جنيه شهريا وتسهيلات للعملاء المتقدمين للتحويل.. وإحلال 1000 مركبة سرفيس بالقاهرة مضى على صنعها أكثر من 30 عاما.





‪-وكان رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي قد اكد ان استخدام الغاز الطبيعى يُسهم فى تقليل الاعتماد على منتجات الوقود السائل التى يتم استيرادها .



