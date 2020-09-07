ساعة يوميا.. مؤثر سوشيال ميديا يحكي قصته مع تطوير اللغة الإنجليزية.. فيديو

اعتدمت على 4 خطوات أساسية لتطوير اللغة:

أولًا بحفظ الكلمات الشائعة في اللغة الإنجليزية، وهم لا يتعدوا الـ 5000 كلمة، وكل طالب يعرف منهم بالتأكيد الكثير من الكلمات من خلال الحصيلة اللغوية أثناء الدراسة. طورت لغتي من خلال ساعة واحدة في اليوم، مقديًا بقوله - صلى الله عليه وسلم-: " أحب الأعمال إلى الله ادومها وإن قل"، وهذا يساعد على عدم الملل والوصول إلى تحقيق الهدف بسهولة، وبدأتبحفظ الكلمات الشائعة في اللغة الإنجليزية، وهم لا يتعدوا الـ 5000 كلمة، وكل طالب يعرف منهم بالتأكيد الكثير من الكلمات من خلال الحصيلة اللغوية أثناء الدراسة.





"وجمعت الكلمات وبعد كدا جمل بنطق مصري عادي، ثانيًا: كلمت هنود عبر تطبيقات عالمية لذلك، وكان هدفي وقتها إني أتخلص من الرهبة والخوف اللي جوايه إني أتكلم باللغة، ثالثًا: بدأت أركز على النطق الصحيح للكلمات والجمل من خلال فيديوهات تعليمية على اليوتيوب".





" رابعًا: بدأت أشرح لغيري ما تعلمته، وأعمل فيديوهات على الإنترنت، وأول فيديو قابله الناس بالانتقاد والإهانة فاحبطت، لكن والدي كان يشجعني، وأن العلماء لو كانوا سمعوا للاحباطات في البداية ما كانوش وصلوا زي توماس أدوسن وغيره الكثير، وبعدها بـ 3 شهور تواصلت معي أكاديمية من أسوان إني القي محاضرة، وكانت هذه البداية الحقيقة لمعرفة الناس بي".





وكان هذا من غير أي كورسات خارجية، وبدأت أتعلم أكتر وأكتر، حتى صنفت 3 مرات من مؤثري السوشيال ميديا، وأصبحت من مؤلفي كتب خارجية معروفة، كما ألفت كتابا خاصا بيه الهدف منه تحفيز الشباب أطلقت عليه " أنت بكام"، وحاليًا بدأت في رسالة الماجستير للتخصص في الترجمة الفورية كما أدرس لطالب الثانوية العامة وألقى العديد من المحاضرات التعليمة والتحفزية للشباب، ودائمًا ما أجعل أمام عيني شعارًا يقول: " افتخر بإنجازاتك ولو صغيرة، يومًا ستشكر نفسك أنك لم تضيع وقتك هبائًا ". " وبدأ المتابعون يزيدوا على السوشيال ميديا