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منوعات

احذر هذا الحجر الكريم.. خبير: يستخدمه البعض في السحر

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 04:00 ص
احذر هذا الحجر الكريم
احذر هذا الحجر الكريم .. خبير: يستخدمه البعض في السحر
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يارا زكريا
قال يحيي محمد، خبير في بيع الأحجار الكريمة، إن نسبة كبيرة من الناس تعتقد باستخدام بعض الأحجار الكريمة في أعمال السحر، وبالتحديد حجر العقيق اليماني أو المعروف بالعقيق الكبدي.

وأضاف "محمد" في فيديو مسجل مع "صدى البلد" أن الإقبال على شراء حجر العقيق والتصريح بأنه لأعمال سحر يصادف مرة أو مرتين في العام.

وتابع خبير بيع الأحجار الكريمة أنه لا يمكن أن يحكم على صحة هذا الأمر من عدمه، وكذلك ما يُروج عن بعض الأحجار أنها تعالج أمراض العقم والفيروسات، معلقًا:" أنا بائع للحجر الكريم فقط، ولا أعتقد بذلك لأروج لبيع الحجر بناء عليه".

وأشار إلى أن حجر العقيق يقبل عليه الناس بشكل أكبر اعتقادًا بروحانيته وقيمته، إضافة إلى رخص ثمنه مقارنة بكثير من الأحجار الكريمة الأخرى.


‏ولفت إلى أن غالبية كبيرة من الناس تقبل على شراء الفيروز أو الحجر اللبني اعتقادًا بأنه يبعد عنها العين والحسد سواء أكان المنتج خاتم أو عقد أو أسوارة.

ويستخدم حجر العقيق بشكل رئيسي في صنع الحلي،  بالإضافة إلى لبسه كخاتم بمحبس فضة، ويأخذ العقيق اليماني قيمته من ندرته فهو موجود بدرجة تفوق كثيرًا من الأحجار الكريمة الأخرى، إضافةً إلى كثرة أنواعه وأشكاله وألوانه و منافعه وخصائصه الروحية والنفسية، و هي التي تحدد الثمن والقيمة التي يستحقها.

والعقيق الأحمر الكبدي:  يتصف بلونة الأحمر الغامق المائل إلى لون الكبد و له أهمية و شهرة كبيرة خاصةً في الخليج العربي وإيران والعراق حيث يعتبرونه نوع مبارك من الأحجار، يمنع الحسد ويمنح البركة.


حجر العقيق الكبدي حجر العقيق الكبدي
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