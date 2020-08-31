احذر هذا الحجر الكريم .. خبير: يستخدمه البعض في السحر

وأشار إلى أن حجر العقيق يقبل عليه الناس بشكل أكبر اعتقادًا بروحانيته وقيمته، إضافة إلى رخص ثمنه مقارنة بكثير من الأحجار الكريمة الأخرى.











والعقيق الأحمر الكبدي: يتصف بلونة الأحمر الغامق المائل إلى لون الكبد و له أهمية و شهرة كبيرة خاصةً في الخليج العربي وإيران والعراق حيث يعتبرونه نوع مبارك من الأحجار، يمنع الحسد ويمنح البركة.





