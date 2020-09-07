الأب والصديق والسند.. عمر ربيع ياسين يهنئ والده بعيد ميلاده الـ 60

هنأ الإعلامي عمر ربيع ياسين والدة نجم منتخب مصر والنادي الأهلي بعيد ميلاده الـ 60.





ونشر الإعلامي عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" وكتب قائلًا: "الأب والصديق والسند كل سنة وإنت زي ما إنت "حبيب الكل"عقبال ١٠٠ سنة ❤❤".





يذكر أن ربيع ياسين، بدأ حياته الكروية في مركز شباب الفشن بمسقط رأسه بمحافظة بني سويف، قبل أن ينضم إلى النادي الأهلي، وكان أول ظهرو له بقميص المارد الأحمر في المباراة التي جمعته بتليفونات بني سويف.



شارك في 300 مباراة رسمية، وحصد خلالها 17 مع الشياطين الحمر، منها 12 بطولة محلية “7 دوري، و5 كأس”، بالإضافة لـ 5 بطولات قارية “الأندية الأفريقية أبطال الدوري”، محققًا لقب أحسن لاعب في مصر 3 مرات.





وعلبى مستوى المشاركات مع المنتخب الوطني،دافع “ربيع ياسين” عن ألوان “الفراعنة” في 118 مباراة، كما شارك في أولمبياد 84، وكأس الأمم الأفريقية 86 بالإضافة إلى المشاركة في كأس العالم 1990 كأكبر إنجازات جيله.





ثم اقتحم المجال التدريبي مع فرق طنطا، سموحة، كما عمل مديرًا لقطاع الناشئين بنادي طلائع الجيش، قبل ان يوجه قبلته شطر منتخب مصر تحت 20 سنة.

