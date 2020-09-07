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محافظات

انهيار عقارين بحي الجمرك وسط الإسكندرية.. شاهد

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 02:06 ص
انهيار عقارين بحي
انهيار عقارين بحي الجمرك وسط الإسكندرية.. شاهد
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أحمد بسيوني

انهار عقاران، مساء أمس الأحد، وشرفتان بعقار ثالث، بحي الجمرك بوسط الإسكندرية، دون وقوع إصابات.


وذكر حي الجمرك في بيان أن الحي تلقى بلاغًا بانهيار عقارين وشرفتين من عقار ثالث، وعلى الفور توجه رئيس الحي محمود شحاته بريك، يرافقه سكرتير عام الحي، الإدارات المعنية بالحي إلى مكان الحادث.


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وحسب المعاينة، فقد انهار العقار الكائن ب ٣ الكيال صادر له قرار ترميم ١٢٨ لسنة ٢٠١٣، ومكون من أرضي ودورين، والعقار الكائن ب ٥ الكيال صادر له قرار هدم ١٤٠ لسنة ٢٠١٣، ومكون من أرضي ودورين.


كما انهارت شرفتين للعقار ٣ مكرر الكيال والمكون من أرضي وثلاثة أدوار، دون وقوع إصابات.


وتم عمل اللازم وفتح الطريق للمارة مؤقتا وجاري المتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

انهيار عقارين بحي الجمرك وسط الإسكندرية.. شاهد
انهيار عقارين بحي الجمرك وسط الإسكندرية.. شاهد
انهيار عقارين بحي الجمرك وسط الإسكندرية.. شاهد
انهيار عقارين بحي الجمرك وسط الإسكندرية.. شاهد
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