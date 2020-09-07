وفيات كورونا في الولايات المتحدة تقترب من ١٨٩ ألف حالة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم، وصول إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد١٩" في البلاد إلى ٦ ملايين و٢٧٣ ألفا و٧٨٢ حالة إصابة.





فيما كشفت الجامعة عن وصول أعداد الوفيات بالفيروس في البلاد إلى ١٨٨ ألفا و٨٩٥ حالة وفاة.





وقالت الدكتورة مها طلعت، المستشارة الإقليمية لمكافحة العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إن فيروس سارس كوفيد 2 لم يتغير أو يتحور حتى الآن، مؤكدة أن نفس التركيبة الجينية للفيروس هى نفسها، ولكنه تغير بعض التغيرات البسيطة.





وأضافت الدكتورة مها طلعت، خلال حديثه ببرنامج " صباحك مصرى" المذاع على فضائية " mbc مصر2"، أن قوة الفيروس واحدة وتركيبته الجينية واحدة، موضحة أن فيروس كورونا لم يتغير منذ بداية انتشاره وحتى اليوم.