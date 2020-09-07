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محافظات

صحة الفيوم تطلق مبادرة الحد من انتشار العدوى بصالونات التجميل والنوادي الصحية

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 08:54 ص
مبادرة الحد من انتشار
مبادرة الحد من انتشار العدوى بصالونات التجميل
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الفيوم - نبيل أبو السعود

انطلقت اليوم   فعاليات مبادرة الحد من انتشار العدوى تحت شعار "احمِ نفسك وأسرتك من نقل العدوى بالفيروسات الكبدية" ضمن مبادرة "100 مليون صحة".

وأعلنت الدكتورة أميمه محمد عباس  وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أن الحملة تهدف لنشر الوعي بمكافحة انتشار الفيروسات الكبدية والقضاء على بؤر العدوى، مؤكدة أن المبادرة مكملة لمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية تحت شعار "100 مليون صحة"، والتي تستهدف القضاء على بؤر العدوى في صالونات التجميل والنوادي الصحية.


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وأوضحت الدكتورة مها احمد يوسف ، مدير إدارة التثقيف والإعلام أن المديرية نظمت خلال الفترة الماضية عددًا من الاجتماعات التحضيرية وورش العمل لتفعيل إجراءات الوقاية والحد من انتشار الفيروسات الكبدية وتنفيذ إجراءات الحملة والتي بدأ تنفيذها ضمن محافظات المرحلة الثالثة  .

 

 أضافت أن المبادرة تتضمن مرور المثقفين الصحيين على صالونات التجميل والنوادي الصحية للتوعية بالممارسات اليومية الخاطئة التي قد تؤدي إلى انتشار الفيروسات. كما سيتم توزيع بسترات ومنشورات تتضمن التعليمات الواجب اتباعها للحد من انتقال العدوى بالفيروسات الكبدية، داخل تلك الأماكن على مستوى المحافظة والصادرة من وزارة التنمية المحلية مع الالتزام بوضع الملصق الخاص بالتوعية في كل صالون، لتوضيح الممارسات الصحية الآمنة للمواطن.

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