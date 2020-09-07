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رياضة

وافق على تخفيض الراتب.. تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم يوسف البلايلي

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 03:47 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أكدت تقارير صحفية، أمس الأحد، أن الجزائري يوسف البلايلي لاعب نادي أهلي جدة السعودي، حسم انتقاله لصفوف النادي الأهلي المصري في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة "competition" الجزائرية بأن يوسف البلايلي يرفض العودة لأهلي جدة بعد توقف النشاط بسبب فيروس كورونا.
 
وأشارت بأن الأهلي المصري تحدث مع والد اللاعب من أجل بداية المفاوضات لضمه من الأهلي السعودي.

وأوضحت بأن أهلي جدة طلب الحصول على 4 ملايين يورو من أجل التخلي عن لاعبه الجزائري المتمرد في الصيف.

وأكدت بأن اللاعب قد يرفض اللعب للأهلي بسبب الراتب الذي قد يحصل عليه، ولكنه على استعداد للتنازل ولكن ليس للنصف الذي كان يحصل عليه مع النادي السعودي.

وكانت تقارير قد تحدثت عن عدم راحة اللاعب الجزائري في السعودية رغم الراتب الكبير الذي يحصل عليه، وأنه مستعد للعب في أوروبا بمبلغ أقل من الذي يحصل عليه مع الأهلي السعودي.
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