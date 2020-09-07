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أخبار العالم

الحكومة المغربية تعلن تدابير عاجلة بالدار البيضاء لمنع تفشي كورونا

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 04:42 ص
الحكومة المغربية
الحكومة المغربية تعلن تدابير عاجلة بالدار البيضاء
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شريف سيد
أعلنت الحكومة المغربية عن مجموعة من القرارات لإعادة السيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد١٩" في الدار البيضاء.

وقالت الحكومة المغربية إنه تقرر إغلاق جميع منافذ العمالة في الدار البيضاء، وإخضاع التنقل من وإلى الدار البيضاء لرخصة استثنائية للتنقل من قبل السلطات المحلية، كما تقرر إغلاق جميع المؤسسات التعليمية، من ابتدائي وإعدادي وثانوي وجامعي، واعتماد صيغة التعليم عن بعد، ابتداء من اليوم الاثنين 7 سبتمبر الجاري.

فيما قررت إغلاق الأسواق في الثالثة ظهرا، وإغلاق المقاهي والمحلات التجارية الساعة الثامنة مساء، والمطاعم الساعة التاسعة ليلا.

كما أعلنت حظر التنقل الليلي بجميع من الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا، مع السماح بالتنقل للأطقم الصحية والأمنية، والعاملين بالقطاعات الحيوية والحساسة، وقطاع نقل السلع والبضائع، شريطة توفرهم على ما يثبت عملهم الليلي.

سيتم العمل بهذه التدابير طيلة 14 يوما المقبلة، مع إخضاع الوضعية الوبائية بالمدينة لتقييم دقيق ومستمر لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وسجلت الدار البيضاء ارتفاعا كبيرا في إصابات فيروس كورونا المستجد خلال الـ٢٤ ساعة الماضية.
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