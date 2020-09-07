AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. ياسمين عبد العزيز تبرز رشاقتها بإحدى صالات الجيم

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 05:47 ص
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
Advertisements
محمد بدران
شاركت ياسمين عبد العزيز، متابعيها عبر خاصية "ستوري" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" فيديو جديدا لها داخل الجيم.

وظهرت ياسمين عبد العزيز بإطلالة رياضية داخل صالة الجيم ترتدى تيشيرت كت وردي وبنطلون ليجن رمادى وانتعلت كوتش انيق باللون الابيض.

على صعيد آخر، شاركت ياسمين عبد العزيز في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل "ونحب تاني ليه؟" من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.

المسلسل من إنتاج سينرجي-تامر مرسي، بطولة شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني، ليلى عز العرب، تارا عماد، إسلام جمال، سليمان عيد، ‏إيمان ال‏سيد وبدرية طلبة‎.‎

شاهد.. ياسمين عبد العزيز تبرز رشاقتها بإحدى صالات الجيم
شاهد.. ياسمين عبد العزيز تبرز رشاقتها بإحدى صالات الجيم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مطلوب ممثلين بهذه المواصفات لعمل فني جديد

بـ ليجن.. أميرة فتحي تستعرض رشاقتها فى الجيم.. شاهد

منى زكي تقلد ياسمين عبد العزيز

بملابس رياضية.. ياسمين عبد العزيز تستعرض رشاقتها فى الجيم

ياسمين عبد العزيز فى إطلالة قديمة.. ومتابع: زى القمر

جمال ورشاقة.. النجوم يستعرضون لياقتهم داخل الجيم ..آخرهم هاني عادل

ترشيحاتنا

بيان عاجل من الشرطة الكويتية بشأن واقعة الاعتداء على مصري

شاهد.. ياسمين عبد العزيز تبرز رشاقتها بإحدى صالات الجيم

أحمد موسى عن مخالفات البناء: ليه نقابة المهندسين تاخد مليارات من المواطنين؟ ..فيديو

كلمات شائعة في اللغة الإنجليزية تنطق بشكل خاطئ.. فيديو

ضربة جوية للتحالف العربي تسقط 100 قتيل بين ميليشيات الحوثي باليمن

شاهد.. لحظة اشتعال طائرة في الهواء.. والذعر يصيب الركاب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تلف الرئة لا ينتهي.. أعراض تستمر مع مصابي كورونا لأشهر

عمره 9 سنوات.. صبي تجاهل وخزة إبرة فتسببت له في مرض خطير

تعرف على وصفة البنجر لعلاج فقر الدم