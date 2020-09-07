شاهد.. ياسمين عبد العزيز تبرز رشاقتها بإحدى صالات الجيم

شاركت ياسمين عبد العزيز، متابعيها عبر خاصية "ستوري" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" فيديو جديدا لها داخل الجيم.





وظهرت ياسمين عبد العزيز بإطلالة رياضية داخل صالة الجيم ترتدى تيشيرت كت وردي وبنطلون ليجن رمادى وانتعلت كوتش انيق باللون الابيض.





على صعيد آخر، شاركت ياسمين عبد العزيز في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل "ونحب تاني ليه؟" من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.





المسلسل من إنتاج سينرجي-تامر مرسي، بطولة شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني، ليلى عز العرب، تارا عماد، إسلام جمال، سليمان عيد، ‏إيمان ال‏سيد وبدرية طلبة‎.‎



