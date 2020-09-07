أحمد جعفر: ميدو سبب رحيلي عن الزمالك.. ورفضت التوقيع مع الأهلي

كشف أحمد جعفر مهاجم نادي الزمالك السابق عن سبب رحيله عن القلعة البيضاء، وسبب رفضه التوقيع مع الأهلي خلال عام 2013.





وقال جعفر في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، مع الإعلامي إبراهيم فايق على قناة "أون تايم سبورتس": "ميدو وراء رحيلي عن الزمالك والجماهير ظلمتني، كنت المهاجم الأخير في حسابات ميدو، وإيناسيو كان يشرك لاعبين غير ملتزمين في المران".





وتابع: "وقعت لسموحة 3 مرات وتراجعت عن الانتقال له بسبب حبي الكبير للزمالك، كما أن الأهلي فاوضني في عام 2013 ولكنى رفضت حبا في الزمالك وجماهيره".

وأضاف "منتخب مصر سيواجه أزمة كبيرة في عدة مراكز بسبب سياسة اتحاد الكرة الحالية ويادة عدد اللاعبين المحترفين، وحتى نتكلم بواقعية هناك أزمات واضحة في مراكز الظهير الأيسر والظهير الأيمن والمهاجم الصريح".