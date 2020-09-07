بأسهل الخطوات.. طريقة عمل شكشوكة بالبيض المسلوق

ي وجبة الإفطار نظرا لما تحتويه من فوائد صحية ضرورية لجسم الإنسان، ونقدم لك

من الأطباق التي يحرص الكثيرون على تناولها ف

مقادير شكشوكة بالبيض المسلوق

بيض مسلوق

بصل مفروم

2 طماطم مكعبات

2 فلفل رومي مكعبات

نصف ملعقة صغيرة ملح

زيت وزبدة

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

بقدونس

فلفل حار

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طريقة تحضير شكشوكة بالبيض المسلوق

- في قدر على نار متوسطة، يسخن الزيت مع الزبدة ثمّ يشوح البصل والفلفل الرومي وتقلب جيدا حتى تذبل.

- يضاف الملح، الفلفل الأسود، البابريكا والطماطم. ثم تقلب المكونات حتى تنضج.

-ثم يضاف البيض المسلوق إلى نصفين ويضاف إلى الخليط السابق. عندما يغلي المزيج أطفئي النار.

- تقدم الشكشوكة







