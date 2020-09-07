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بأسهل الخطوات.. طريقة عمل شكشوكة بالبيض المسلوق

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 08:02 ص
طريقة عمل شكشوكة
طريقة عمل شكشوكة بالبيض المسلوق
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هاجر هانئ
تعتبر الشكشوكة من الأطباق التي يحرص الكثيرون على تناولها في وجبة الإفطار نظرا لما تحتويه من فوائد صحية ضرورية لجسم الإنسان، ونقدم لك طريقة عمل شكشوكة بالبيض المسلوق من مطبخ الشيف  شربيني مقدم برنامج الشيف.

مقادير شكشوكة بالبيض المسلوق
بيض مسلوق 
بصل مفروم 
2 طماطم  مكعبات
2 فلفل رومي مكعبات 
نصف ملعقة صغيرة ملح 
زيت وزبدة 
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود 
نصف ملعقة صغيرة بابريكا 
بقدونس 
فلفل حار
 
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طريقة تحضير شكشوكة بالبيض المسلوق
- في قدر على نار متوسطة، يسخن الزيت مع الزبدة ثمّ يشوح البصل والفلفل الرومي وتقلب جيدا حتى تذبل.
- يضاف الملح، الفلفل الأسود، البابريكا والطماطم. ثم تقلب المكونات حتى تنضج.
-ثم يضاف البيض المسلوق إلى نصفين ويضاف إلى الخليط السابق. عندما يغلي المزيج أطفئي النار.
- تقدم الشكشوكة 


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