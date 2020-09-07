جونز هوبكنز: تسجيل 31 ألفا و395 إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى 6 ملايين و276 ألفا و365 حالة، وذلك عقب تسجيل 31 ألفا و395 حالة إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وأوضحت الجامعة - في بيان نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 188 ألفا و941 حالة، وذلك عقب تسجيل 403 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.





يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.