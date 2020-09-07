برلماني: مجال استصلاح الأراضي سيساهم في خلق مجتمعات عمرانية جديدة

أشاد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، باتخاذ الدولة إجراءات عديدة لتقليل نسبة البطالة، فبالرغم مما تعانيه اقتصاديات دول العالم من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، إلا أن مصر مستمرة في خطة تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال تنفيذ مشروعاتها وتوفير فرص عمل جديدة للشباب للقضاء على البطالة.





وأكد مشهور فى بيان صحفى له أهمية مشروعات شباب الخريجين فى مجال استصلاح الأراضي، مشيدًا بقرار تخصيص أراضٍ بحق الانتفاع مساحة من 5 – 10 أفدنة لكل خريج من كليات الطب البيطري والزراعة، موضحًا أن مثل هذه المشروعات ستجعل المنتج المصري يغزو الأسواق الأوروبية والعالمية، ومصر ستصبح من أكبر الدول في تصدير السلع الغذائية في العالم، بفضل الخطة التي تتبعها وزارة الزراعة، مشيرا إلى ضرورة تعميمها على المحافظات التي بها مساحة خالية من الأراضي الزراعية كالدلتا والشرقية والإسماعيلية، للاستفادة من الأراضي الزراعية الخالية.





وأضاف أن استصلاح الأراضي وإنتاج محاصيل الخضر والفاكهة التى تتوافر فيها جميع الاشتراطات والمواصفات الفنية وسلامة وجودة الغذاء للسوق المحلي والتصدير، سيساهم في خلق مجتمعات عمرانية جديدة في الدولة المصرية، من خلال توفير مساكن للشباب ولأسرهم في هذه الأراضي الزراعية.





وطالب النائب بضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لخروج هذه المشروعات بأفضل شكل ممكن، كما طالب الإعلام بتسليط الضوء عليها وتقديمها كمثال يحتذى به؛ حيث يساهمون في زيادة الانتاج وتوفير فرص عمل للشباب.