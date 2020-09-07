المبادرة الرئاسية للمسح السمعي: تحويل 5700 طفل للمستشفيات المختصة.. فيديو

قال رئيس لجنة المبادرة الرئاسية لل مسح السمعى للأطفال، الدكتور أحمد مصطفى، إنه سيتم إجراء مسح سمعى إلزامى للاطفال حديثى الولادة بالوحدات الصحية ، لاكتشاف الإصابات وإجراء اللازم، لافتًا إلى أنه يتم الكشف الطبى على الطفل فى الوحدة الصحية التابع إليها ، واذا ظهرت مشكلة سمعية لديه يتم إعادة المسح السمعى مرة أخرى بعد اسبوع.





وأضاف الدكتور أحمد مصطفى، خلال حديثه ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أنه إذا ظهرت المشكلة يتم تحويل الطفل إلى أحد المستشفيات المتخصصة، مشيرًا إلى أنه تم اجراء الكشف على 816 ألف طفل، و تم إحالة 5700 طفل للمستشفيات المختصة لديهم مشاكل بالسمع.





وأكد أن الفحص متقدم بحيث يتم معرفة سبب مشاكل السمع وتلقى العلاج المناسب للأطفال فى السن الصغيرة، منوهًا أن أولياء الامور حريصون على الكشف على أطفالهم ضمن المبادرة.



