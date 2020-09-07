ذات التاريخ الحافل...نهال عنبر تنعي الفنانة عايدة كامل

نعت الفنانة نهال عنبر ، الفنانة عايدة كامل بنشر صورة لها، وذلك عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت نهال على الصورة قائلة: " وفاة الفنانة العظيمة القديرة المحترمة ذات التاريخ الحافل الاستاذة عايده كامل نسألكم الفاتحة والدعاء".

توفيت الفنانة القديرة عايدة كامل عن 89 عاما في أحد مستشفيات القاهرة بعد معاناتها من مشاكل صحية في المعدة والقولون.









الجدير بالذكر أن الفنانة عايدة كامل نشرت مؤخرا تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه عن دخولها المستشفى بعد تعرضها إلى وعكة صحية شديدة.



وقالت عايدة: "يارب أنت الشافي أعطني الصحة والعافية وردني إلى ابني وأسرتي وكل حبايبي".



وأضافت عايدة قائلة: "وأنا في أتم صحة وعافية محتاجة دعاءكم أنا في طريقي إلى المستشفى دمتم لي".

كانت الفنانة الراحلة قضت ما يقرب من 3 أسابيع بالمستشفى إثر تدهور حالتها الصحية وطالبت الجمهور في آخر اتصال هاتفي معها بالدعاء لها.