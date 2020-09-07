الموافقة على إنشاء جامعة أهلية فى العاشر من رمضان

وافق المجلس الأعلى للجامعات في جلسته الطارئة يوم الخميس الماضي علي إنشاء جامعة أهلية جديدة بمدينة العاشر من رمضان ، وذلك بناءً على طلب الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق ، وفي إطار تنفيذ خطة الدولة لإنشاء جامعات أهلية بالمناطق العمرانية الجديدة وتابعة للجامعات الحكومية.
ومن جانبه فقد هنأ رئيس الجامعة أبناء محافظة الشرقية وجميع العاملين والطلاب بجامعة الزقازيق ، علي هذا الإنجاز العظيم وموافقة المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء الصرح التعليمي الجديد ، والذي يمثل إضافة حقيقية وجادة نحو تطوير المنظومة التعليمة بالجامعة ،متمنيًا للجميع دوام التوفيق والتقدم في سبيل الإرتقاء بجامعتنا العريقة .
أقرأ ايضا:
وأكد " شعلان" أن إنشاء الجامعة الأهلية بمدينة العاشر من رمضان يأتي في إطار خطة الجامعة للتوسع الأفقي وإنشاء كليات جديدة لإستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب الراغبين بالإلتحاق بالتعليم الجامعي وتوفير أماكن وخدمات تعليمية مناسبة لهم ، بالإضافة إلي السعي نحو استحداث تخصصات جديدة بالجامعة بالتعاون مع كبري الجامعات الأجنبية لتواكب متطلبات التنمية وتتماشى مع تنفيذ رؤية مصر الإستراتيجية 2030 ومتطلبات سوق العمل