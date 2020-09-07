الموافقة على إنشاء جامعة أهلية فى العاشر من رمضان

وأكد " شعلان" أن إنشاء الجامعة الأهلية بمدينة العاشر من رمضان يأتي في إطار خطة الجامعة للتوسع الأفقي وإنشاء كليات جديدة لإستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب الراغبين بالإلتحاق بالتعليم الجامعي وتوفير أماكن وخدمات تعليمية مناسبة لهم ، بالإضافة إلي السعي نحو استحداث تخصصات جديدة بالجامعة بالتعاون مع كبري الجامعات الأجنبية لتواكب متطلبات التنمية وتتماشى مع تنفيذ رؤية مصر الإستراتيجية 2030 ومتطلبات سوق العمل