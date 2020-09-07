بالرغم من إيقافها.. ريهام سعيد تصل إلى مليون متابع على إنستجرام

نشرت الإعلامية ريهام سعيد صورة لها احتفالًا بوصول عدد متابعيها إلى مليون متابع على إنستجرام عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام "إنستجرام".





وعلقت ريهام سعيد قائلة :" عارفه كويس إن عدد الفولورز ملوش علاقه بحب الناس ولا حجم الجمهور لكن انا ممتنه و فوق راسي من فوق ان في سنه و احده ييجي مليون فولو و انا موقوفه و مش ينزل حاجه يتم متابعتها و لا صور و لا تيك توك و لا حاجه تابعوني عشانها ".





وأضافت :"تابعتوني عشان بتحبوني و انا لكل متابع بحبك و بقدرك ومتشكره جدًا علي تقديرك . شكرًا بجد شكرًا".





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يذكر أنه فى الفترة الأخيرة نشبت خلافات حادة بين ريهام سعيد وصديقتها ريم البارودى ووصلت للقضاء، مما دفع أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، للتدخل.



