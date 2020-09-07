الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه ويخسر قرشين خلال تعاملات اليوم

واصل سعر صرف الدولار الأمريكي سلسلة خسائره أمام الجنيه المصري خلال تعاملات /اليوم الاثنين/ ليتراجع في أغلب البنوك العاملة بالسوق وسط تزايد في التدفقات النقدية الاجنبية لمصر خلال الأسابيع الاخيرة، مع عودة السياحة وزيادة إقبال الأجانب على الاستثمار بالسوق المصرية.





وتراجع الدولار الأمريكي إلى 15.74 جنيه للشراء و15.84 جنيه للبيع في الاسكندرية والبنك التجاري الدولي ومصر إيران، فيما خسر نحو قرشين في بنوك كريدي أجريكول والمصرف المتحد والأهلى الكويتي والشركة المصرفية ليسجل 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار بنحو قرشين بالبنك الأهلى المصري ليسجل 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع.





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وكان محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر قد صرح أمس بأن التدفقات النقدية للأجانب زادت منذ شهر يونيو الماضي ليستحوذوا على أكثر من 10 في المائة من طروحات أذون الخزانة المصرية.





وأضاف أن الجنيه المصري ارتفع بنحو 0.66 في المائة أمام الدولار منذ بداية العام الجاري 2020، وكان من أقل العملات في العالم تراجعا أمام الدولار منذ بداية أزمة تفشي فيروس كورونا.