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فن

انهيار رجاء حسين أثناء تشييع جثمان عايدة كامل .. فيديو وصور

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 02:05 م
رجاء حسين
رجاء حسين
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شيماء عبد السلام - ميرنا محمود - عمر خالد
انهارت الفنانة رجاء حسين من البكاء أثناء حضورها مراسم تشييع جثمان الفنانة الراحلة عايدة كامل إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة بمدينة السادس من أكتوبر .

حضر تشييع الجثمان الفنان منير مكرم والفنانة رجاء حسين والدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ، بالإضافة إلى أهل وأقارب الفنانة عايدة كامل .

ورحلت عن عالمنا صباح اليوم الفنانة الكبيرة عايدة كامل.

جدير بالذكر أن الفنانة عايدة كامل نشرت مؤخرا تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه عن دخولها المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة. 

وقالت عايدة: "يارب أنت الشافي أعطني الصحة والعافية وردني إلى ابني وأسرتي وكل حبايبي". 


انهيار رجاء حسين أثناء تشييع جثمان عايدة كامل .. فيديو وصور
انهيار رجاء حسين أثناء تشييع جثمان عايدة كامل .. فيديو وصور
انهيار رجاء حسين أثناء تشييع جثمان عايدة كامل .. فيديو وصور
انهيار رجاء حسين أثناء تشييع جثمان عايدة كامل .. فيديو وصور
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