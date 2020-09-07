أحمد عبد الصادق: الدولة فقدت 300 ألف فدان خلال الـ 35 عاما الأخيرة.. فيديو

قال المستشار أحمد عبد الصادق، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة السابق، إن مشكلة البطالة من أصعب المشكلات التى كانت تواجه الدولة المصرية فى الـ 30 عاما الماضية.





وأضاف أحمد عبد الصادق، خلال حواره ببرنامج "نبض مصر" المذاع على قناة "الحدث اليوم" تقديم الإعلامي هشام البقلي، أن مشكلة البطالة تكون بكثرة فى مناطق الريف، موضحًا أن سكان الريف يمثلون 80% من سكان مصر.





ولفت إلى أن المواطنين فى الريف مهنتهم الأساسية الزراعة، ولكن فى الفترة الأخيرة نشهد اعتداء واضحا من قبل بعض المواطنين على الرقعة الزراعية





وأشار إلى أن المواطنين أصبحوا يهربون من القرى لـ القاهرة وذلك بسبب نقص الرقعة الزراعية، وعدم وجود فرص عمل فى الريف.





أن الدولة فقدت حوالي 300 ألف فدان خلال الـ 35 عاما الأخيرة. وأوضح أن، الدولة قامت بعمل مشروعات كثيرة فى الفترة الأخيرة ولكن الاعتداء على الأراضى الزراعية مازال مستمرًا، موضحًا



