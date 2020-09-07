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رياضة

الجناح الطائر.. كريم طارق يحسم موقفه من الانتقال إلى الأهلى أو الزمالك

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 03:06 م
كريم طارق
كريم طارق
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عمرو الحلواني
أكد كريم طارق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى طلائع الجيش، أنه آجل حسم موقفه من الانتقال إلى الأهلي أو الزمالك حتى نهاية الموسم، للتركيز مع فريق في الفترة المقبلة، خصوصا بعد أن تلقى هزيمة أمام الزمالك بهدف نظيف في الجولة 25 من الدوري الممتاز.

وقال كريم طارق في تصريحات إذاعية: "مفاوضات الأهلي والزمالك في الوقت الحالي تركتها لوكيل أعمالي، وفي نهاية الموسم سأحدد وجهتي المقبلة".

وأضاف: "أركز حاليا مع طلائع الجيش الذي يحتل المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة، وأسعى لمواصلة بذل الجهد لتحقيق نتائج إيجابية".

وتابع: "أتمنى التواجد دائما في صفوف المنتخب الوطني تحت قيادة حسام البدري، لأن هذا التواجد شرف كبير لأي لاعب".

ويعد كريم طارق واحدا من اللاعبين المميزين بمسابقة الدوري نتيجة المستويات المميزة التى يقدمها فى المسابقة وظهوره بشكل ملفت بمباريات الدوري.
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