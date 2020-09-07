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برلمان

النائب حسانين توفيق: منصة "مصر الرقمية"خطوة رادعة للبيروقراطية

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 03:17 م
النائب حسانين توفيق،
النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ
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فريدة محمد

أشاد النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، بتفاعل المصريين مع "منصة مصر الرقمية" والتي أعلنت عنها الحكومة الشهر الماضي، مشيرا إلى أن هذا الإقبال بداية جيدة في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتقديم الخدمات للمواطنين بكل سهولة بعيدا عن الروتين وتعقيد الإجراءات.

وأشار النائب في بيان صحفي له اليوم إلى أن الطلبات المقدمة من المواطنين على المنصة تتزايد بشكل كبير، فى ضوء ما تُطبق  من معايير أمنية مشددة لحماية سرية وسلامة البيانات الشخصية عند نقلها أو تخزينها أو معالجتها، مؤكدا علي ضرورة أن يكون هناك حملات إعلامية واسعة لدعم وتشجيع المواطنين نحو الإقبال عليها بشكل أكبر.

وطالب حسانين توفيق، بضرورة قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدورها على أكمل وجه من خلال المتابعة الدورية لكفاءة عمل المنصة الرقمية، والحرص على عدم "سقوط الشبكة" لزيادة ثقة المواطنين وتحفيزهم على استخدامها في الحصول على كافة الخدمات.

وقال عضو مجلس الشيوخ: من الضروري أن تعمل الحكومة جاهدة في زيادة المتعاملين مع المنصة الرقمية، وهذه الثقة ستتم من خلال الإسراع في الإجراءات والقضاء على أي مشكلات في الانترنت وتسهيل الحصول على الخدمات دون أية إجراءات معقدة.

واختتم حديثه بالتأكيد على  أن التحول الرقمي في مصر يعد  جزءًا أساسيًا من خطة الدولة الرامية للتنويع الاقتصادي وتمثل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 التي وضعتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمثابة مبادئ توجيهية تهدف إلى تحويل مصر إلى محورًا مركزيًا للاتصالات والتكنولوجيا على المستويين الإقليمي والعالمي.
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