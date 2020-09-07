بعد إحياء حفل في تونس.. المهن الموسيقية تكشف موقف عمر كمال وحسن شاكوش من الغناء

كشف طارق مرتضي المتحدث الاعلامي لنقابة المهن الموسيقية، عن موقف مطربي المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش بعد غنائهما في تونس.





وقال طارق مرتضى لـ صدى البلد :" ان عمر كمال وحسن شاكوش ليسا اعضاء في نقابة المهن الموسيقية لذلك لن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما".





واضاف :" هدفنا حماية المهنة الموسيقية وصناعها وليس الملاحقة وما حدث بين نقابة الموسيقيين في تونس ومصر لمحاولة منع الحفل وفقا لبرتوكول بين النقابات ولكنه ليس أمرا إجباريا".





وتابع :" نحن مستمرون على موقفنا بمنع غنائهما على الأراضي المصرية ولا تراجع عن القرار".



