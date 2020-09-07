أمين "عمال مصر" يحث 54 ألف عامل على المشاركة في انتخابات النواب





أكد الامين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد وهب الله، على أهمية مشاركة العمال في انتخابات مجلس النواب المقبلة.





جاء ذلك خلال لقاء "وهب الله" اليوم الإثنين،بمكتبه بمقر "الإتحاد العام "، مع سعيد حسيب رئيس النقابة العامة للعاملين بالهيئة القومية للبريد،بحضور مدير مركز معلومات إتحاد عمال مصر عبدالوهاب خضر ،لوضع خطة عمل لتوعية وحث عمال قطاع البريد والبالغ عددهم 54 الف عامل ،للمشاركة في الاستحقاقات الدستورية ،وتنظيم سلسلة من الدورات التدريبية والحلقات النقاشية للإستماع الى العمال في قطاع البريد ،وإجراء حوار مجتمعي معهم حول حقوقهم وواجباتهم في ظل التحديات التي تواجه الوطن .



