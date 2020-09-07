AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أمين "عمال مصر" يحث 54 ألف عامل على المشاركة في انتخابات النواب

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 03:39 م
صدى البلد
Advertisements

أكد الامين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد وهب الله، على أهمية مشاركة العمال في انتخابات مجلس النواب المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاء "وهب الله" اليوم الإثنين،بمكتبه بمقر "الإتحاد العام "، مع سعيد حسيب رئيس النقابة العامة للعاملين بالهيئة القومية للبريد،بحضور مدير مركز معلومات إتحاد عمال مصر عبدالوهاب خضر ،لوضع خطة عمل لتوعية وحث عمال قطاع البريد والبالغ عددهم 54 الف عامل ،للمشاركة في الاستحقاقات الدستورية ،وتنظيم سلسلة من الدورات التدريبية والحلقات النقاشية للإستماع الى العمال في قطاع البريد ،وإجراء حوار مجتمعي معهم حول حقوقهم وواجباتهم في ظل التحديات التي تواجه الوطن .

وأوضح رئيس النقابة العامة سعيد حسيب على بدء النقابة في تجهيز دراسة شاملة حول النقابة العامة وأوضاعها التنظيمية ونبذة عن تاريخها ،ومطالب عمالها وتقديمها إلى مركز معلومات الإتحاد العام لنقابات عمال مصر،للإستعانه به في البيانات الرسمية التي تخص العامل في هذا القطاع .
Advertisements

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. براءة شريف إكرامي.. وكيل رمضان صبحي يفسخ التعاقد معه بسبب بيراميدز.. رئيس الليجا يرفض الاتهامات الموجهة إليه بسبب ميسي: لست في حرب مع حاشيته

الأطعمة البيضاء سر قوة جهاز المناعة .. إليك أقوى 5 أنواع

الحب الوحيد في حياتي.. ساموزين يهنئ ابنته ألكسندرا بعيد ميلادها

بيان نادى أسوان الرياضى بعد اجتماع مشترك لمجلس الإدارة ولجنة الكرة

1350 جنيها.. حكاية أغلى علبة دخان في مصر تحمل اسم كورونا

بفستان قصير .. ريهام سعيد تحتفل بمليون متابع بإطلالة جذابة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلاسيكي وسواريه.. ابنة أصالة برفقة رضوى الشربيني بإطلالات جذابة

مواصفات وأسعار كيا بيجاس 2020 kia pegas اليوم في مصر .. صور

الأطعمة البيضاء سر قوة جهاز المناعة .. إليك أقوى 5 أنواع