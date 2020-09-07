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حوادث

للتأكد من جودة المنتجات.. حملة مكبرة على ثلاجات الأغذية في شبرا الخيمة

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 03:45 م
حملة مكبرة على ثلاجات
حملة مكبرة على ثلاجات الأغذية في شبرا الخيمة
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إبراهيم الهوارى
شنت مباحث التموين بالقليوبية حملة مكبرة على ثلاجات حفظ الأغذية بنطاق قسم أول شبرا الخيمة.


جاء ذلك للتأكد من جودة المنتجات المعروضة على جمهور المستهلكين وعدم تركه فريسة لجشع التجار، وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من الكبدة الغير صالحة للاستهلاك الآدمي. 

ووردت معلومات لإدارة مباحث التموين تفيد قيام مالك ثلاجة سلع غذائية بنطاق قسم أول شبرا الخيمة بتخزين كميات من الكبدة المستوردة غير صالحة للاستخدام الآدمى ومنتهية الصلاحية.

وعلى الفور تم تشكيل حملة، وتمكنت الحملة من ضبط 3,345 طن كبدة مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، لانتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها، مما يشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، بدون ترخيص، بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول.

وعلى الفور  تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والتحفظ على الكميات المضبوطة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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