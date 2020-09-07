طلعت يوسف يعلن تشكيل الاتحاد السكندرى لمواجهة المقاصة بالدوري

أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى بقيادة طلعت يوسف تشكيل فريقه لمواجهة المقاصة بعد قليل باستاد الإسكندرية فى إطار لقاءات الجولة الـ 25 من منافسات الدوري الممتاز .
وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالأتى :
حراسة المرمى : محمود الزنفلي
خط الدفاع : مروان النجار وعمر الميدانى ومحمود رزق والسيد سالم .
خط الوسط : نور السيد ومروان عطية وكريم الديب .
خط الهجوم : عبدالغنى محمد وأحمد راشد ورزاق سيسيه .
وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالأتى :
حراسة المرمى : محمود الزنفلي
خط الدفاع : مروان النجار وعمر الميدانى ومحمود رزق والسيد سالم .
خط الوسط : نور السيد ومروان عطية وكريم الديب .
خط الهجوم : عبدالغنى محمد وأحمد راشد ورزاق سيسيه .