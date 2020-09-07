البورصة تربح 3.1 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الاثنين

بداية قوية للأسهم فى ثاني جلسات الأسبوع.. البورصة تربح ملياري جنيه و المشتريات تدفعها للتحليق بالمنطقة الخضراء.. وأداء إيجابي لمؤشرات البورصة خلال الساعة الأولى من تداولات اليوم