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اقتصاد

البورصة تربح 3.1 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الاثنين

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 03:35 م
البورصة
البورصة
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محمد صبيح

تباينت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع، بدعم من مشتريات المستثمرين المحليين والعرب.. فيما اتجهت تعاملات الأجانب نحو البيع.

 وربح رأس المال السوق للأسهم المقيدة نحو 3.1 مليار جنيه، مسجلا مستوى 625.1 مليار جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.57%، ليغلق عند مستوى 11,136.03 نقطة.

كما صعد إيجي إكس 50 متساوي الأوزان بنسبة 0.33 %، ليغلق عند مستوى 1,996.05 نقطة، كما صعد مؤشر "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 0.62 %، ليغلق عند مستوى 1,853.24 نقطة، وكذلك المؤشر "إيجي إكس 100" بنحو 0.51 %، ليغلق عند مستوى 2,742.83 نقطة.

بينما هبط مؤشر EGX ESG بنسبة 0.91 %، ليغلق عند مستوى 1,660.02 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.37%، ليغلق عند مستوى 4,241.64 نقطة.


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