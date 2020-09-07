بسبب الحرائق المدمرة في كاليفورنيا.. ظلام دامس يجتاح خليج سان فرانسيسكو الأسبوع المقبل

على الرغم من الضجة العامة الهائلة التي اثيرت في موسم الحرائق الماضي، جادلت شركة المرافق العامة في الولايات المتحدة بأن انقطاع التيار الكهربائي الشامل في أجزاء من شمال كاليفورنيا ساعد في تجنب حرائق الغابات الكارثية.
وقالت شركة المرافق العامة الأمريكية العملاقة إنها قد تضطر إلى قطع الكهرباء عن قصد في وقت مبكر من الأسبوع المقبل في أجزاء كبيرة من شمال كاليفورنيا ، بما في ذلك خليج سان فرانسيسكو وسفوح سييرا نيفادا التي يُشار إليها بمخاطر الحرائق، حيث من المتوقع أن تجتاح الرياح الجافة الساخنة المنطقة، ويتبع من إشعار منشور على موقعها على الإنترنت.
وتُظهر نماذج الطقس الخاصة بالشركة أن الرياح من المتوقع أن تتبع موجة حر خطيرة اجتاحت أجزاء كبيرة من الولايات خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري.
وذكرت الشركة أن الحرارة الحارقة يمكن أن تزيد من تجفيف الأحزمة الخضراء - الأشجار والشجيرات والنباتات الأخرى، بينما تشكل أيضًا خطرًا على مشغل الشبكة في كاليفورنيا.
وحذرت الأخيرة من نقص محتمل في الطاقة أمس الأحد بسبب الاستخدام الواسع النطاق لمكيفات الهواء التي تستهلك الطاقة.
وتسببت سنوات من الحرائق بفعل عواصف رياح في تحطم أسلاك الكهرباء ما أجبر الشركة أكبر مورد للمرافق في كاليفورنيا على تقديم طلب للحماية من الإفلاس العام الماضي.
وفي يوليو، وافقت الشركة أخيرًا على دفع 25.5 مليار دولار لتسوية دعاوى قضائية ضد حرائق الغابات.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الشركة انتهى بها المطاف في مواسم حرائق الموظفين العموميين التي أغضبت الجمهور بالطريقة التي أجرت بها عمليات الإغلاق التي تركت الملايين بدون كهرباء لعدة أيام في جميع أنحاء منطقة خليج سان فرانسيسكو.
وردت شركة الكهرباء قائلة إن هذه الممارسة تهدف إلى تقليل مخاطر تسبب خطوط التيار الخاصة بها في اندلاع حرائق غابات مدمرة ، ووعدت بتقليص نطاق عمليات الإغلاق الجديدة إذا ثبت أنها ضرورية العام الجاري.