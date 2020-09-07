بسبب الحرائق المدمرة في كاليفورنيا.. ظلام دامس يجتاح خليج سان فرانسيسكو الأسبوع المقبل

على الرغم من الضجة العامة الهائلة التي اثيرت في موسم الحرائق الماضي، جادلت شركة المرافق العامة في الولايات المتحدة بأن انقطاع التيار الكهربائي الشامل في أجزاء من شمال كاليفورنيا ساعد في تجنب حرائق الغابات الكارثية.





وقالت شركة المرافق العامة الأمريكية العملاقة إنها قد تضطر إلى قطع الكهرباء عن قصد في وقت مبكر من الأسبوع المقبل في أجزاء كبيرة من شمال كاليفورنيا ، بما في ذلك خليج سان فرانسيسكو وسفوح سييرا نيفادا التي يُشار إليها بمخاطر الحرائق، حيث من المتوقع أن تجتاح الرياح الجافة الساخنة المنطقة، ويتبع من إشعار منشور على موقعها على الإنترنت.





وتُظهر نماذج الطقس الخاصة بالشركة أن الرياح من المتوقع أن تتبع موجة حر خطيرة اجتاحت أجزاء كبيرة من الولايات خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري.



