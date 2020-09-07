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ديني

تقدير المصلحة وتنظيم المباح .. وزارة الأوقاف تعلن عن موضوع خطبة يوم الجمعة المقبل

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 07:41 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة يوم الجمعة المقبل 11 / 9 / 2020م لتكون تحت عنوان : تقدير المصلحة وتنظيم المباح.

ونبهت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة ، مع ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

للإطلاع على الخطبة اضغط هنا

وتابعت الوزارة: نسأل الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخري".
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