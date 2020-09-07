تقدير المصلحة وتنظيم المباح .. وزارة الأوقاف تعلن عن موضوع خطبة يوم الجمعة المقبل

حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة يوم الجمعة المقبل 11 / 9 / 2020م لتكون تحت عنوان : تقدير المصلحة وتنظيم المباح.





ونبهت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة ، مع ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.





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