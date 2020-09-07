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رياضة

محاضرة فنية لـ «رجال سلة الأهلي» قبل مواجهة الاتحاد

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 07:35 م
صدى البلد
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عبد الحكيم أبو علم
يعقد أشرف توفيق، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالأهلي، محاضرة فنية للاعبي الفريق مساء اليوم، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري غدًا الثلاثاء، في ثالث جولات الدور النهائي لدوري السوبر للمحترفين.

ويستعرض "توفيق"، في المحاضرة، ملاحظاته الفنية على الأداء الذي قدمه اللاعبون خلال المباراتين السابقتين، للتركيز على الإيجابيات وتلافي الأخطاء، خلال المباراة الثالثة.

وتشهد المحاضرة مراجعة خطة اللعب، وتحفيز اللاعبين وتجهيزهم نفسيًّا، لتقديم عرض قوي وتحقيق الفوز في المباراة المهمة، المقرر إقامتها في الثامنة والنصف مساء غدٍ الثلاثاء على صالة الشباب والرياضة.

كانت المباراة الأولى قد انتهت بفوز الاتحاد بنتيجة 101-94، فيما نجح الأهلي في تحقيق الفوز في المباراة الثانية بنتيجة 76-65، في نهائي دوري السوبر للمحترفين الذي يقام بنظام «best of 5».

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